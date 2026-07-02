Армянская сторона не собирается в одностороннем порядке пересматривать договоренности с российской стороной, связанные с управлением армянской железной дорогой [находится в концессии ЮКЖД — ред]. Об этом заявил Никол Пашинян на брифинге в правительстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Что касается других участков, то Пашинян заверил — обсуждения с российским коллегами продолжаются. По его словам, Ереван не может наблюдать за тем, как международные пути проходят через Армению, не принося стране какой-либо выгоды.

«Не может быть такого. Не стоит забывать, что железная дорога — наша собственность, и она должна служить нашим интересам», — заметил он.