Владимир Зеленский в очередной раз упрекнул западных партнеров Киева в недостаточных поставках ракет для систем ПВО и заявил, что из обещанных 200 ракет Украина не получила ни одной.

«Нам нужны ракеты. Есть страны, с которыми мы договорились, которым уже передали деньги. Там, где действовала [программа] PURL, и без PURL. С Норвегией <…> [ договорились] о готовности проплатить 200 ракет. Из этих 200 ракет ни одной не пришло», — сказал он на видео, которое приводит украинское издание «Новости. Live». Зеленский добавил, что Киев будет делать все возможное, чтобы ему передали ракеты за те же деньги.

Президент подчеркнул, что Киеву приходится «выбивать» из партнеров уже согласованные поставки. «Это большая проблема, мы не будем сейчас дискутировать и разглашать детали поставок. Я считаю, что это большая проблема, связанная с нашими партнерами. <…> Нам нужно от партнеров просто, чтобы они делали то, о чем договорились. Мы даже не просим больше, пусть они выполнят то, о чем договорились, что подписали или что пообещали. Сегодня мы видим замедление этих шагов», — сказал Зеленский.