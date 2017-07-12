Уволенный вчера распоряжением президента заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на воинскую службу Азербайджанской Республики, генерал-майор Новрузали Оруджев угрожает избитому его сыном водителю автобуса №85 Сянану Самедову 1981 года рождения.

Как рассказал Olke.az, С.Самедов, Новрузали Оруджев сегодня позвонил ему с угрозами:

«Сегодня мне позвонил Новрузали Оруджев и спросил, почему я без его разрешения дал интервью прессе. Затем он стал угрожать мне и сказал, чтобы я больше ничего не говорил СМИ. Он открыто мне заявил, что если я еще раз скажу что-либо против него, то это для меня плохо кончится».

Водитель отметил, что боится угроз Новрузали Оруджева.