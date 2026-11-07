Президент ФИФА Джанни Инфантино отказался от идеи по расширению чемпионата мира 2030 года до 64 команд. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что это решение Инфантино связано с предстоящими выборами президента ФИФА, которые пройдут в марте 2027 года. Инфантино, который ранее объявил о желании быть переизбранным, хочет снять с себя давление после недавнего скандала, связанного с планами по продаже доли прав на проведение мирового первенства, от которых организации на фоне критики пришлось отказаться.

В марте 2025-го Уругвай предложил ФИФА расширить турнир 2030 года до 64 команд, Инфантино назвал идею интересной и сказал, что ФИФА рассмотрит расширение ЧМ. В финальной части прошлого ЧМ впервые выступили 48 сборных.