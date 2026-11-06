Ереван де-факто не участвует в работе ОДКБ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы слышали официальное заявление Еревана относительно целесообразности участия. В уставных документах прописаны определенные шаги. А дальше все будет зависеть, какого рода обсуждения состоятся в рамках организации, — пояснил пресс-секретарь президента», — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что ОДКБ может уже на следующей неделе рассмотреть вопрос о лишении Армении права голоса из-за неуплаты членских взносов более двух лет.