Крылатые ракеты Taurus необходимы Украине, чтобы уничтожать российские пусковые установки, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Почему мы хотим заказать «Таурусы»? Потому что, когда американцы не смогли нам давать антибаллистические ракеты для ПВО, у нас есть только один выход: уничтожать российские пусковые установки. Они сделали целые площадки и убивают нас, а мы не можем защититься. Это не гражданские объекты, не инфраструктура, не энергетика», – сказал Зеленский, слова которого приводит РБК-Украина.

Глава государства добавил, что Украина хочет не только получить эти ракеты, но и испытать их. По его словам, такое сотрудничество будет выгодно обеим сторонам.

Зеленский также ответил критикам, которые задаются вопросом, какую пользу получают страны-партнеры от помощи Украине. В качестве примера он привел немецкую систему ПВО IRIS-T, эффективность которой удалось значительно повысить благодаря опыту ее применения в реальных боевых условиях.

«Мы сделали из IRIS-T бренд номер один в мире после «Пэтриотов», которые антибалистические», – отметил президент.

Он пояснил, что война помогла выявить и устранить слабые места системы. Кроме того, выросла ее стоимость – сейчас одна IRIS-T обходится в сумму от 600 тысяч до 1–1,5 млн, уточнил Зеленский.

По его словам, у Германии уже сформировалась очередь на заказы этих систем на 10–20 лет вперед. Это, как подчеркнул украинский лидер, означает долгосрочную загрузку предприятий и новые рабочие места.