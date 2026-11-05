4 ноября 2026 года Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и американская энергетическая компания Comstock подписали окончательное соглашение купли-продажи, предусматривающее приобретение SOCAR неконтрольных долей участия в следующих активах Comstock:

20% доли Comstock в проектах по добыче углеводородов в регионе Legacy Haynesville;

15% доли Comstock в проектах по добыче углеводородов в регионе Western Haynesville;

15% из принадлежащих Comstock 73% доли участия в компании Pinnacle Gas Services LLC.

Об этом сообщили в четверг в SOCAR.

«Совокупная стоимость сделки составляет 1,65 млрд долларов США наличными с учетом возможных стандартных корректировок покупной цены. При этом через пять лет доля SOCAR в добывающих активах Western Haynesville сократится до 7,5%, после того, как компания достигнет 15-процентной доходности на инвестиции в эти активы. Датой вступления сделки в силу определено 1 июля 2026 года», — сказали в компании.

Как сообщается, в настоящее время ведется работа по получению необходимых государственных разрешений и прохождению других юридических процедур, предусмотренных применимым законодательством, для завершения сделки.