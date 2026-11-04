Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отправлять в отставку главу Пентагона Пита Хегсета.

«Нет, я полагаю, что он очень хорошо справляется», – ответил американский лидер на вопрос журналистов об увольнении министра обороны.

21:24 Ряд советников президента США Дональда Трампа считают, что после поражения республиканцев на выборах в Конгресс он может переложить часть ответственности за неудачу на главу Пентагона Пита Хегсета, сообщает корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс.

«Некоторые помощники Трампа прогнозируют, что президент возложит часть вины на Пита Хегсета, отмечая, что результаты промежуточных выборов были бы иными, если бы не война с Ираном», – написала журналистка в X.

По ее словам, в числе тех, на кого может пасть ответственность, также оказались глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер и председатель Комитета начальников штабов ВС страны генерал Дэн Кейн. Они, как отметила Джейкобс, «тоже сыграли важную роль в ведении войны против Ирана».

Ранее журнал The Atlantic сообщал, что Трамп ищет виновных в затянувшемся конфликте с Ираном и расспрашивает советников о работе Хегсета и Кейна. По данным издания, президент все больше склоняется к мысли, что война стала одной из причин ослабления позиций республиканцев.