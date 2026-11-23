Цены на газ в Европе подскочили почти на 9% из-за похолодания и перебоев с поставками СПГ. Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник базовые фьючерсы на природный газ выросли на 8,6%, достигнув €96,075 за 1 МВт·ч. Это максимальный внутридневной рост более чем за неделю.

По прогнозам Atmospheric G2, температура в Северо-Западной Европе на этой неделе будет на 3–5°C ниже нормы, а в начале декабря отклонение может достичь 5–8°C.

Дополнительное давление на рынок оказывают ограниченные поставки СПГ на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Конкуренцию за газ усиливает и похолодание в азиатских странах, включая Японию, Южную Корею и Китай.