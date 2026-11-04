Национальная валюта Турции обновила исторический антирекорд, преодолев психологическую отметку в 50 лир за $1.

Как сообщает газета Ekonomim, утром 4 ноября на стамбульской бирже курс доллара достиг 50,02 лиры. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала на 0,05%.

С начала 2026 года турецкая лира обесценилась по отношению к доллару более чем на 18%. В 2025 году она потеряла почти четверть своей стоимости.

По прогнозам участников рынка, опрошенных Центральным банком Турции, к концу года курс может достичь 51,5 лиры за доллар.

Международные финансовые институты, включая Goldman Sachs, Deutsche Bank и Commerzbank, ожидают дальнейшего ослабления турецкой валюты — до 52 лир за доллар и выше.