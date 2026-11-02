Гражданин Азербайджана Дадаш Балакиши оглу Дадашзаде, объявленный в международный розыск по делу о смертельном ДТП, будет экстрадирован из Черногории в Азербайджан.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, мужчина подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Расследование по делу ведется Сабунчинским районным управлением полиции.

После того как Дадашзаде скрылся от следствия, его объявили в международный розыск по линии Интерпола. Впоследствии его местонахождение установили в Черногории, где он был задержан.

По итогам переговоров с Министерством юстиции Черногории и предоставления необходимых документов достигнута договоренность о его экстрадиции.

В настоящее время проводятся мероприятия по доставке обвиняемого в Азербайджан.