Азиатский банк развития (АБР) приступил к активной реализации региональной программы технического содействия «От ледников к фермам» (G2F), направленной на адаптацию сельского хозяйства к климатическим изменениям и повышение устойчивости речных бассейнов.

Как сообщает АБР, финансирование программы осуществляется при поддержке Зеленого климатического фонда. Общий объем утвержденных средств составляет около $5 млн.

Грантовое финансирование распределено между девятью странами: Азербайджаном, Арменией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Таджикистан получит $560 тыс., остальные восемь государств, включая Азербайджан, — по $555 тыс.

Программа G2F предусматривает укрепление институциональных возможностей стран в сфере принятия решений на основе научных данных и инвестиционного планирования.

В рамках проекта планируется провести комплексную оценку устойчивости трансграничных экосистем, разработать программы развития речных бассейнов и водосборных территорий, а также создать региональную платформу для обмена знаниями с участием экспертов и представителей научного сообщества.