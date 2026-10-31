В рамках международного проекта The Marco Polo Drive в Баку состоялась содержательная беседа профессора Джеффри Сакса с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Это интервью заслуживает внимания не только благодаря известности его участников, но и потому, что оно стало своего рода презентацией современного Азербайджана — его достижений, внешнеполитических ориентиров и представления о будущем Южного Кавказа.

Сам проект The Marco Polo Drive of Peace, Culture and Sustainable Development задуман как масштабная экспедиция, вдохновлённая путешествием Марко Поло. В июне 2026 года Джеффри Сакс и инвестор Патрик Чжун отправились из Рима в Гонконг. За 43 дня им предстояло преодолеть около 15 тысяч километров, пересечь 11 стран и регионов, чтобы рассказать о возможностях диалога между цивилизациями, мирном сосуществовании, культурном обмене, торговле и устойчивом развитии. Организаторы рассматривают современный Шёлковый путь не просто как транспортный маршрут, а как пространство, где взаимосвязанность государств способна стать основой сотрудничества и взаимного доверия.

В этой концепции Азербайджану отведено особое место. Его географическое положение, энергетические ресурсы, транспортная инфраструктура и отношения с государствами Европы и Азии делают страну одним из естественных центров евразийской связанности. Поэтому беседа в Баку была возможностью услышать позицию государства, которое стремится превратить Южный Кавказ из территории противостояния в пространство экономического взаимодействия.

Важно и то, кто именно выступил собеседником Хикмета Гаджиева. Джеффри Сакс — не просто известный американский экономист. Он занимает должность профессора Колумбийского университета, возглавляет Центр устойчивого развития, руководит Сетью ООН по поиску решений в области устойчивого развития, в разные годы был советником трёх генеральных секретарей ООН.

Более двадцати лет он преподавал в Гарварде, является автором многочисленных книг и одним из наиболее известных в мире специалистов по вопросам глобальной экономики, развития и международной политики. Его профессиональный авторитет подтверждается не только академической карьерой, но и многолетним участием в международных дискуссиях на самом высоком уровне.

При этом Сакс известен самостоятельным взглядом на мировую политику, который далеко не всегда совпадает с преобладающей в западных политических кругах трактовкой международных событий. Он последовательно выступает за учёт интересов безопасности России при выстраивании европейской и мировой архитектуры безопасности, критикует логику блокового противостояния и расширения геополитического соперничества.

В своих публичных выступлениях и публикациях он не раз утверждал, что Украина оказалась разменной монетой в противостоянии России и Запада, а её трагедия усугубляется политикой, при которой продолжение войны рассматривается как инструмент борьбы с Москвой. Это именно его политическая оценка, вызывающая споры, однако она хорошо характеризует подход Сакса: он призывает рассматривать международные конфликты в более широком контексте, учитывать интересы всех вовлечённых сторон и искать возможности для дипломатического урегулирования.

Для Азербайджана мнение такого информированного и влиятельного эксперта имеет особое значение. В современном мире недостаточно просто добиваться результатов — необходимо уметь объяснять их международной аудитории, добиваться правильного понимания собственных целей и не позволять другим участникам глобальной дискуссии формировать образ страны исключительно через призму старых конфликтов и чужих политических интересов. Именно в этом смысле разговор с Саксом стал важным инструментом международного позиционирования Баку.

Хикмет Гаджиев воспользовался этой возможностью весьма убедительно. Его ответы были последовательным изложением азербайджанской позиции, в котором исторические факты, конкретные достижения и планы на будущее складывались в единую картину. Он рассказал о нефтяном прошлом нашей страны, напомнив, что именно Баку стал одним из первых мировых центров промышленной добычи нефти.

Особое внимание было уделено роли азербайджанской нефти в годы Второй мировой войны: по приведённым Гаджиевым данным, она обеспечивала 75 процентов нефтяных потребностей Советской армии и 90 процентов потребностей советской военной авиации. Стратегическое значение бакинских месторождений, подчеркнул он, объясняет, почему контроль над Кавказом был одной из целей нацистской Германии.

Однако главный смысл этого исторического экскурса заключался не в перечислении заслуг прошлого. Гаджиев показал, что наша страна, сыгравшая огромную роль в становлении мировой нефтяной промышленности, сегодня готова участвовать и в формировании новой энергетической реальности. Он рассказал о развитии возобновляемых источников энергии, потенциале ветра в Баку и на Каспии, инвестициях в зелёную энергетику и значении климатической дипломатии. В этом контексте проведение COP29 в Баку стало важным подтверждением того, что Азербайджан способен не только быть крупным производителем углеводородов, но и выступать активным участником глобального обсуждения энергетического перехода.

Сакс эту мысль поддержал. Он назвал особой заслугой Азербайджана то, что страна с богатой нефтегазовой историей взялась за решение сложнейших задач климатической повестки. Профессор отдельно отметил масштабность азербайджанских инициатив в сфере зелёной энергетики и обратил внимание на колоссальные возможности Каспийского моря. Оценку ветроэнергетического потенциала региона примерно в 800 гигаватт он назвал исключительной. При этом речь шла не только об энергетике как таковой, но и о перспективах экспорта чистой электроэнергии в Европу и создания нового коридора сотрудничества между Востоком и Западом.

Не менее важной частью разговора стала тема мира с Арменией. Гаджиев напомнил, что Азербайджан на протяжении большей части своей независимости жил в условиях войны и оккупации. После восстановления территориальной целостности и суверенитета страна предложила Еревану перейти от многолетнего противостояния к мирному урегулированию. По словам помощника президента, Баку выбирает не временное прекращение конфликта, а устойчивый мир, который должен стать основой безопасности будущих поколений.

«Перед нами было два пути: вечная война или вечный мир. Мы выбрали путь вечного мира», — заявил Гаджиев. Он подчеркнул, что добиться мира зачастую труднее, чем выиграть войну, поскольку для этого необходимы политическая воля, стратегическое терпение и готовность думать не только о сегодняшнем дне. Азербайджан, по его словам, стремится не к изоляции Армении, а, напротив, предлагает ей транспортную связанность с другими государствами региона, торговлю и участие в экономических проектах.

Реакция Сакса на эту часть беседы была особенно показательна. Он заявил, что наблюдает за происходящим с большой надеждой и аплодирует достигнутому прогрессу. Профессор поддержал идею сотрудничества трёх государств Южного Кавказа — Азербайджана, Армении и Грузии, отметив, что взаимосвязанность и добрососедские отношения должны стать фундаментом региональной безопасности и благополучия.

Позднее он фактически сформулировал одну из центральных идей беседы: Азербайджан может быть не просто геополитическим узлом, за влияние над которым соперничают крупные державы, а географическим центром мира, связности и устойчивого развития. С этой концепцией Сакс прямо согласился. Гаджиев, в свою очередь, подробно рассказал о многовекторной внешней политике Баку, отношениях с Россией и Ираном, сотрудничестве с Центральной Азией, тюркским миром и европейскими государствами. Особенно выразительно прозвучала его мысль о том, что Каспий не разделяет Азербайджан и страны Центральной Азии, а объединяет их.

Включение Азербайджана в консультативный формат Центральной Азии он предложил воспринимать не как механическое расширение формулы «пять плюс один», а как естественное сближение государств, имеющих общую историю, культуру и экономические интересы.

Отдельного внимания заслуживает атмосфера беседы. Она была тёплой, доверительной и одновременно профессиональной. В разговоре не чувствовалось ни скованности протокольного мероприятия, ни желания участников ограничиться заранее подготовленными фразами.

Сакс с искренним интересом расспрашивал о стране, её природных ресурсах, культуре, истории и планах. Гаджиев отвечал обстоятельно, уверенно и доброжелательно, не уходя от сложных вопросов и не сводя разговор к формальному перечислению достижений. В финале профессор ещё раз выразил восхищение тем, что делает Азербайджан, и передал Гаджиеву папскую энциклику, посвящённую миру и ответственному использованию искусственного интеллекта.

Есть и ещё одно обстоятельство, которое придаёт этой встрече особый смысл. Всего шесть-семь лет назад беседа подобного содержания и в подобном международном контексте была бы практически невозможна. Тогда около 20 процентов территории Азербайджана оставались под армянской оккупацией, а международное восприятие Южного Кавказа во многом определялось неурегулированным конфликтом. Сегодня ситуация принципиально иная. Азербайджан победил, восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, создал новые политические и экономические условия для региона и сам предлагает повестку будущего.

Именно эту перемену необходимо донести до мира. Азербайджан больше не хочет оставаться в международном информационном поле исключительно страной, вокруг которой существует конфликт. Он заявляет о себе как о государстве, способном обеспечивать энергетическую безопасность, развивать зелёную экономику, соединять континенты, участвовать в решении глобальных проблем и предлагать соседям мирное будущее. Интервью с Джеффри Саксом стало хорошей площадкой для такого разговора.

Важную роль в этом сыграл и сам Хикмет Гаджиев. Он продемонстрировал умение не просто отвечать на вопросы, а раскрывать за каждым из них более широкую стратегическую картину: объяснять, почему энергетический переход важен для страны с нефтяной историей, почему мир с Арменией должен стать основой региональной архитектуры безопасности и почему Азербайджан рассматривает своё географическое положение как преимущество для всех соседей. Это была дипломатическая работа высокого уровня — спокойная, содержательная и убедительная.

Ещё раз подчеркнем, что Джеффри Сакс оказался подходящим собеседником для такой презентации Азербайджана. Его международная известность, опыт работы с мировыми лидерами и независимая позиция по ключевым вопросам международной политики придают прозвучавшим в беседе оценкам дополнительный вес.

Разумеется, один разговор не может изменить сложившиеся представления о регионе, но он способен помочь сформировать более точное понимание происходящего. И в этом состоит его главная ценность: миру был представлен Азербайджан, который не оглядывается на прошлое как на единственную определяющую реальность, а уверенно говорит о собственных достижениях, интересах и планах на будущее.