Несмотря на статус одного из традиционных экспортёров углеводородов, Азербайджан намерен активно развивать возобновляемую энергетику, используя природный потенциал страны. Проведение климатической конференции COP29 подтвердило готовность Баку играть активную роль в глобальной климатической повестке.

Об этом в интервью известному американскому экономисту, профессору Колумбийского университета Джеффри Саксу заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев напомнил об исторической роли Азербайджана в мировой нефтяной промышленности. Именно в Баку в середине XIX века была пробурена одна из первых нефтяных скважин в мире, а впоследствии страна стала крупным центром добычи и экспорта нефти.

Особое внимание он уделил значению бакинской нефти в годы Второй мировой войны.

«Во время Второй мировой войны Азербайджан обеспечивал 75% нефтяных потребностей Советской армии и 90% потребностей советской военной авиации. Иными словами, если бы не бакинская нефть, Советский Союз, вероятно, проиграл бы эту войну. В таком случае современный мир мог бы выглядеть совершенно иначе», — заявил Гаджиев.

По его словам, стратегическая ценность нефтяных месторождений делала Азербайджан одной из важнейших целей нацистской Германии, стремившейся установить контроль над ресурсами Кавказа.

При этом нефтяное наследие не мешает Азербайджану развивать возобновляемую энергетику.

«Мы прекрасно понимаем, что зелёная энергетика — это новая реальность. Именно поэтому Азербайджан активно инвестирует в развитие данного направления», — отметил он.

Гаджиев особо выделил ветроэнергетический потенциал Баку и Каспийского моря.

«Раньше мы в Азербайджане постоянно жаловались на сильные ветры в Баку. Они доставляли людям немало неудобств, и мы воспринимали их едва ли не как проклятие. Однако сегодня мы начинаем понимать, что бакинские ветры — это, напротив, настоящее благословение, особенно с учётом потенциала Каспийского моря», — сказал Гаджиев.

По его оценке, Каспийское море способно конкурировать по ветроэнергетическому потенциалу с Северным морем и другими перспективными регионами мира. Однако для использования этих возможностей необходимы инвестиции и последовательная государственная политика.

«Несмотря на то что Азербайджан является экспортёром углеводородов, у нас есть и решимость, и политическая воля инвестировать в развитие зелёной энергетики и использовать имеющийся потенциал», — заявил он.

Касаясь проведения COP29 в Баку, помощник президента подчеркнул значение конференции для международной климатической дипломатии Азербайджана.

«Проведение COP29 ещё раз продемонстрировало решимость Азербайджана активно участвовать в международных усилиях по борьбе с изменением климата», — подчеркнул помощник президента.

В свою очередь, Джеффри Сакс высоко оценил организацию конференции, отметив особую значимость климатических инициатив страны с богатой нефтегазовой историей.

«Учитывая такое историческое наследие, я считаю особой заслугой вашей страны то, что она взяла на себя решение задач, связанных с изменением климата. Ведь необходимая нам энергетическая трансформация представляет собой чрезвычайно сложный процесс», — отметил Сакс.

Он назвал планы Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики исключительно амбициозными. Экономист также отметил международное значение проведения в Баку Всемирного форума городов, который, наряду с COP29, свидетельствует о растущей роли страны в обсуждении глобальных вопросов.

Другой важной темой интервью стало мирное урегулирование на Южном Кавказе.

Гаджиев заявил, что Азербайджан намерен сформировать устойчивую систему региональной безопасности, способную предотвратить новые конфликты и защитить мирный процесс с Арменией от внешнего вмешательства.

По его словам, Баку стремится не к формальному миру на бумаге, а к реальному урегулированию, результаты которого смогут ощутить люди.

Помощник президента напомнил о трёх десятилетиях конфликта с Арменией и оккупации части азербайджанских территорий, завершившейся в 2023 году. После окончания военного противостояния Азербайджан по инициативе президента Ильхама Алиева предложил Армении мирное урегулирование.

«Текст мирного договора был подготовлен именно в нашей стране. Мы протянули руку мира соседней Армении. Перед нами было два пути: вечная война или вечный мир. Мы выбрали путь вечного мира», — сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что достижение устойчивого мира требует не меньших усилий, чем победа в войне.

«Завоевать мир гораздо труднее, чем выиграть войну. Сегодня я рад, что в рамках стратегии по превращению всего Южного Кавказа в пространство сотрудничества мы также одерживаем победу в мирном процессе», — заявил он.

Баку намерен использовать географическое положение Южного Кавказа как преимущество для экономического развития и регионального сотрудничества, одновременно защищая достигнутые договорённости от попыток дестабилизации.

«Мы сохраним и укрепим этот мир. На основе концепции мира мы намерены построить такую архитектуру региональной безопасности, которая сможет противостоять всем негативным факторам, ведущим к войнам, а также действиям сил, стремящихся сорвать мирный процесс. Она должна обеспечить долгосрочный результат для будущих поколений», — подчеркнул Гаджиев.

Говоря о перспективах отношений с Арменией, он отметил необходимость преодоления последствий многолетнего противостояния.

«Некоторые раны еще свежи, и мы не можем закрывать глаза на определенные воспоминания. Однако при этом мы смотрим в будущее — к вечному миру», — подчеркнул он.

Практическим подтверждением нового подхода Гаджиев назвал установление торговых связей между Азербайджаном и Арменией и работу над открытием транспортных маршрутов.

«Армения является страной, не имеющей выхода к морю, а мы предлагаем ей превратиться в страну, связанную с другими государствами региона, и открываем для нее различные транспортные маршруты», — сказал он.

Помощник президента также подчеркнул значение добрососедских отношений с Россией, исторических связей с Ираном и сотрудничества со странами Центральной Азии.