Совокупная прибыль более 50 крупных нефтегазовых компаний США за апрель–сентябрь 2026 года превысила 130 млрд долларов. Такой рост связан, в частности, с повышением цен на топливо на фоне войны с Ираном.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на финансовую отчетность компаний за второй и третий кварталы.

По данным издания, показатель почти втрое превышает прибыль за аналогичный период 2025 года, когда она составила менее 47 млрд долларов. При этом американские нефтяные компании приблизились к уровню доходов 2022 года, когда рост цен на энергоносители после начала российско-украинской войны обеспечил им около 140 млрд долларов прибыли за аналогичный период.

В то же время рост цен на топливо привел к увеличению расходов американских потребителей. Согласно анализу Лаборатории климатических решений Университета Брауна, за восемь месяцев войны с Ираном американцы дополнительно потратили на бензин и дизельное топливо около 148 млрд долларов, или в среднем 1130 долларов на домохозяйство. С 28 февраля розничные цены на бензин выросли на 41%, а на дизельное топливо — на 72%.

Дополнительным фактором роста прибыльности американских нефтеперерабатывающих предприятий стало сокращение мировых перерабатывающих мощностей. По оценке Федерального резервного банка Далласа, за последний год из эксплуатации было выведено около 10% мировых нефтеперерабатывающих мощностей.

На ситуацию также повлияли перебои с поставками нефтепродуктов из Персидского залива и сокращение российского экспорта бензина и дизельного топлива на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России.

Как отмечает Financial Times, исполнительный вице-президент американской нефтеперерабатывающей компании Phillips 66 Брайан Манделл сомневается, что возобновление российских поставок дизельного топлива существенно повлияет на ситуацию на рынке. По его оценке, доступные объемы российских нефтепродуктов слишком малы по сравнению с мировыми перерабатывающими мощностями, выведенными из эксплуатации.

При этом рост расходов на топливо усиливает недовольство американских потребителей и может стать одним из факторов, влияющих на позиции сторонников президента Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс.