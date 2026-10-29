Много лет именно Турция остаётся одним из самых последовательных защитников Палестины, не стесняясь идти ради неё на открытый конфликт с Израилем. Реджеп Тайип Эрдоган превратил каждую международную трибуну в площадку для напоминания о правах палестинцев. Анкара шлёт гуманитарную помощь, настаивает на признании палестинской государственности и готова платить за это дипломатическими издержками.

Казалось бы, в Рамалле обязаны понимать цену такой солидарности. Однако у палестинского руководства, как выясняется, своё, весьма гибкое представление о благодарности.

Махмуд Аббас отправился с официальным визитом на Кипр. Причём дата выбрана весьма примечательная — 29 октября, День Республики Турции. В день одного из главных национальных праздников своего самого активного защитника палестинский лидер встречается с руководством греческой части Кипра, с которой у Анкары десятилетиями сохраняются острые противоречия.

В повестке переговоров с президентом Никосом Христодулидисом значится не только ситуация в Газе, но и кипрский вопрос — одна из наиболее чувствительных тем для турецкой национальной безопасности.

Символизм момента слишком красноречив, чтобы его игнорировать. Кипрские СМИ уже трактуют приезд палестинского лидера как сигнал Турции. И действительно: в самый священный для турок национальный праздник глава Палестины тепло обнимается с греческим Кипром, главным оппонентом Анкары в Восточном Средиземноморье.

Особую остроту этой истории придаёт контекст, в котором оказывается Азербайджан. Уже не первый год часть турецких исламистских кругов регулярно устраивает Баку публичную выволочку за связи с Израилем. Азербайджану выставляют счёт за «недостаточную поддержку Палестины», а наиболее радикальные голоса идут дальше и переходят границы здравого смысла, обвиняя Баку в «предательстве» и «служении сионизму».

Самостоятельный курс Баку вызывает у этих «стражей идеологической чистоты» неодолимое желание читать нотации. По их логике, Баку должен подчинить национальные интересы их собственному представлению об исламской солидарности, а своё право на суверенное решение оставить за порогом.

Но у этой истории есть и обратная сторона, о которой предпочитают помалкивать. Где возмущение тех, кто так любит поучать Баку? Почему те, кто требует от Азербайджана безоговорочной солидарности с Палестиной, не предъявляют палестинскому руководству тех же жёстких требований?

Остаётся ждать, как на визит Аббаса откликнутся сторонники правящей Партии справедливости и развития (AKP) из числа нурсистов и исламистские издания. Хватит ли у них принципиальности применить к Рамалле тот же аршин, которым они привыкли мерить Баку?

Здесь и проступает та самая избирательность, которую трудно не заметить. Баку, ближайшему союзнику Анкары, вменяют в вину едва ли не все грехи из-за связей с Израилем. Зато когда Махмуд Аббас едет к политическому оппоненту Турции, причём именно в День Республики, строгие ревнители принципов внезапно теряют дар речи.

При этом никто не оспаривает суверенного права Палестины вести собственную внешнюю политику. Никосия признала её независимость ещё в 1988 году, и связывают их давние отношения. Тогда возникает закономерный вопрос: почему право на самостоятельный курс, очевидное для Рамаллы, вдруг перестаёт быть очевидным, когда речь заходит об Азербайджане?

Получается, что у палестинского руководства есть право на собственный интерес, а у Баку есть лишь обязанность сверяться с идеологическими предпочтениями отдельных политических и религиозных групп.

Здесь и обнажается главная фальшь пафосных рассуждений об исламской солидарности. Одним она предписывает приносить в жертву национальные интересы, другим служит лишь красивой вывеской, которую снимают, как только того требует дипломатическая целесообразность.

Турция по-прежнему защищает Палестину. Азербайджан по-прежнему союзник Анкары. А те, кто пытается расколоть Баку и Анкару палестинскими лозунгами, получили отличный повод заглянуть в зеркало и увидеть собственные двойные стандарты. Прежде чем спрашивать с Азербайджана «доказательств верности» Палестине, стоило бы выяснить, насколько сама Палестина считается с интересами Турции.

И наконец, о самом показательном. Всякий раз, оказываясь на Южном Кипре, Махмуд Аббас произносит слова, которые бьют по интересам Турции и по правам ТРСК. Оказавшись на кипрской трибуне, палестинский лидер и его команда не церемонятся: турецкую армию на острове они именуют «оккупационной», присоединяясь к хору греческой стороны.

Палестинский поворот к Южному Кипру, а исподволь и к Армении, на руку тем региональным силам, что выстраивают противовес союзу Баку и Анкары. Так стоило ли ради Палестины доводить отношения с Азербайджаном до такого состояния?