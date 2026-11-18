Президент Польши Кароль Навроцкий тайно преподнес лидеру США Дональду Трампу необычный подарок на 80-летие – кресло, украшенное янтарем и американской символикой. Об этом сообщает TVN24.

Автором изделия стал польский мастер Люциан Мырта. При этом подготовку подарка держали в строгом секрете: о нем не знали даже в Министерстве иностранных дел Польши.

Более того, сюрприз оказался тайной и для сотрудников Канцелярии президента Польши. Некоторые чиновники узнали о кресле лишь после того, как в сети появилась его фотография.

Сколько стоил подарок американскому лидеру, не сообщается.