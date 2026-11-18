Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили переговоры по Украине, прошедшие в Абу-Даби, а также предстоящую встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Путин и Си Цзиньпин затрагивали тему переговоров по Украине в Абу-Даби», – приводит ТАСС слова Ушакова.

Переговоры Путина и Си прошли 18 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). После встречи в расширенном составе лидеры продолжили общение за рабочим завтраком в узком кругу.

Помимо украинской темы, стороны затронули вопросы Корейского полуострова и стратегического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин также проинформировал Си о последних контактах с Вашингтоном, в том числе о трехсторонних переговорах делегаций России, США и Украины, которые прошли в Абу-Даби 10–11 ноября.

По словам Ушакова, лидеры также упомянули предстоящую трехстороннюю встречу с Трампом. При этом помощник российского президента подчеркнул, что никакой «сверки часов» или распределения ролей перед переговорами не проводилось.

Двусторонняя встреча Путина и Трампа запланирована после пленарного заседания саммита АТЭС. На трехстороннюю встречу лидеров России, США и Китая отведен час, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.