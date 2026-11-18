Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер призвали Россию не затягивать переговоры по Украине, предупредив, что возможная победа демократов на выборах в Конгресс может существенно ухудшить условия будущего мирного соглашения для России. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным издания, американские представители убеждают Москву воспользоваться готовностью администрации Дональда Трампа обсуждать взаимные уступки и заключить сделку сейчас. Если демократы получат контроль над Конгрессом, Вашингтон может увеличить военную помощь Киеву и усилить давление на Россию.

Как отмечает источник, именно этот аргумент помог вернуть российскую сторону за стол переговоров после того, как в сентябре Москва отказалась продолжать диалог.

При этом президент России Владимир Путин по-прежнему требует передать под контроль Москвы весь Донбасс. Чтобы Кремль мог представить возможные договоренности внутри страны как победу, Вашингтон предлагает отдельно обсудить новую архитектуру безопасности в Европе, в том числе будущие отношения России и НАТО.

По словам украинского чиновника, эти вопросы планируется рассматривать только после подписания основного мирного соглашения. Однако европейские представители пока выступают против такой инициативы США.

Следующий раунд переговоров с участием США, Украины и европейских стран ожидается 19 ноября в Берлине.