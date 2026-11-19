Американцы начали активно запасаться генераторами и продуктами длительного хранения на фоне череды масштабных технических сбоев, вызвавших опасения возможной кибератаки, сообщает CBS News со ссылкой на аналитиков Mizuho Securities.

По данным аналитика компании Дэвида Беллинджера, к вечеру 15 ноября в онлайн-магазине Costco раскупили 21 из 26 дорогостоящих моделей генераторов. Покупатели также проявляют повышенный интерес к продуктам с длительным сроком хранения.

«Тревога потребителей после сбоя Microsoft Outlook, приостановки вылетов всех авиарейсов в США и распространения апокалиптических опасений в социальных сетях привела к росту продаж товаров для подготовки к чрезвычайным ситуациям в Costco», – отметил Беллинджер.

В последние дни в США произошли масштабные технические сбои, затронувшие сервисы Microsoft, банковские системы и авиационную инфраструктуру. Как отмечает CBS News, череда неполадок усилила опасения американцев по поводу возможной масштабной кибератаки.