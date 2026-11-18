Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Газахском районе Азербайджана.

Авария произошла на трассе Юхары Салахлы – Кямярли. Еще двое человек получили травмы и были доставлены в больницу. Позже один из них скончался, он находился в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП начато расследование.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), погибшие являлись членами одной семьи – отец, шестилетние дочь и племянник.