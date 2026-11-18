Армения отказалась присоединиться к Хартии о ключевых принципах безопасности Европы из-за упоминаний НАТО в документе, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы не присоединились по одной причине, о чем я прозрачно сказал нашим партнерам, поскольку там в большом объеме были ссылки на НАТО. А я уже четко говорил о нашей позиции, что да, мы начали процесс по членству в Европейском союзе, но в нашей политике нет решения о присоединении к НАТО или наличии такой задачи», – сказал Пашинян, выступая во время правительственного часа в парламенте.

Премьер добавил, что в остальном содержание документа во многом было приемлемым для Еревана. Однако Армения не намерена менять свою позицию и брать курс на вступление в военно-политический альянс.

По словам Пашиняна, партнеры по Евросоюзу с пониманием отнеслись к решению армянской стороны.