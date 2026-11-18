Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку в зависимости от итогов референдума по новой конституции.

«Если народ не голосует – я ухожу. Сдаюсь. Предлагаю. Отказываетесь?» – обратился он к оппозиции, призвав провести референдум.

Он сообщил, что в случае одобрения новой конституции намерен довести до конца мирный процесс с Баку, подписать мирное соглашение, открыть транспортные коммуникации и урегулировать спорные участки границы. После этого он также готов покинуть пост премьера.

При этом глава армянского правительства подчеркнул, что не собирается уходить в отставку до подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Он также обвинил оппозицию в том, что она препятствует мирному процессу.