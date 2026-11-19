Критика Джей Ди Вэнсом войны с Ираном усилила разногласия между вице-президентом и Дональдом Трампом, который ожидал от своего заместителя поддержки военной кампании, пишет The New York Times.

Ранее вице-президент опубликовал подробный разбор результатов голосования, возложив ответственность за поражение республиканцев на продолжение конфликта с Ираном. Он также раскритиковал предвыборную риторику администрации.

«Причина нашего поражения – война», – написал Вэнс в соцсетях, комментируя итоги промежуточных выборов в США.

Как отмечает издание, поначалу Трамп, судя по всему, спокойно отнесся к высказываниям Вэнса, однако со временем его отношение изменилось. Президент жаловался на вице-президента своему окружению. По словам источников The New York Times, Трамп считает, что Вэнс должен был поддержать его решение о бомбардировках Ирана.

Ранее собеседник CNN, занимающийся сбором средств для Трампа, заявил, что в политических кругах публикацию Вэнса в соцсети X восприняли как сигнал о его намерении участвовать в президентской гонке 2028 года.