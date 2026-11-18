Депутаты Азербайджана и Украины обсудили развитие двусторонних отношений и гуманитарную помощь, которую Баку оказывает Киеву. Об этом сообщает отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Во встрече приняли участие члены рабочей группы азербайджанского парламента по межпарламентским связям с Украиной и находящиеся с визитом в Азербайджане депутаты Верховной рады.

Глава рабочей группы Алибала Магеррамзаде отметил всестороннее развитие отношений между двумя странами.

Депутат Верховной рады Максим Ткаченко, в свою очередь, высоко оценил ход строительных и восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева. По его словам, Баку предпринимает важные шаги для развития региона.

Ткаченко также поблагодарил Азербайджан за гуманитарную поддержку Украины, отметив, что она укрепляет дружбу и солидарность между двумя странами.