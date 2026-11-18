Французские полицейские 17 и 18 ноября вышли на акции протеста у здания Министерства внутренних дел в Париже, потребовав повысить выплаты за риск и защитить их трудовые права. Об этом сообщили телеканал BFM и газета Le Figaro.

В митингах приняли участие около 400–500 сотрудников полиции, которые пришли в гражданской одежде. Среди них были представители уголовной полиции, разведывательных подразделений и пограничной службы.

Акцию организовал полицейский профсоюз Alliance Police Nationale. Главным требованием стало увеличение надбавки за риск, размер которой не пересматривался несколько лет.

В профсоюзе также заявили о необходимости защитить права сотрудников. По его оценке, постоянное привлечение полицейских к охране оцеплений во время предыдущих протестов и забастовок в Париже привело к серьезному перенапряжению личного состава.