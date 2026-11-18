Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается уступать Азербайджану какие-либо территории, поскольку такой вопрос вообще не стоит на повестке правительства.

«Мы можем сказать, что ничего не уступили и не собираемся уступать. Необходимости в этом нет, и такой повестки вообще не существует», – сказал Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте.

По его словам, политика армянского правительства строится на идеологии «Реальной Армении», а ответственность властей распространяется на международно признанную территорию республики.

Пашинян также напомнил, что процесс делимитации армяно-азербайджанской границы регулируется юридически обязательным документом – Положением о совместной деятельности комиссий двух стран по делимитации государственной границы. Этот документ был ратифицирован Национальным Собранием (парламент).