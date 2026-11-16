Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев по итогам встречи с Комитетом заместителей постоянных представителей альянса в формате «НАТО + Азербайджан» заявил, что Баку готов вывести партнёрство с НАТО на новый уровень. По его словам, за годы сотрудничество превратилось в многоплановое партнёрство, охватывающее политический диалог, оборону и безопасность.

«Сегодня мы говорим с вами с позиции восстановленного суверенитета, реального мира и растущей региональной ответственности. Мы готовы вывести наше партнёрство на новый уровень ради безопасного, взаимосвязанного и мирного Южного Кавказа», — написал Х. Гаджиев в соцсети X.

Безусловно, это заявление заслуживает особого внимания. Причём не только как дипломатический сигнал. Оно подводит итог четверти века последовательной политики, в которой Азербайджан выступал не просителем, а полноценным участником международной безопасности. Об этом свидетельствуют факты. Так, после террористических атак на США 11 сентября 2001 года Азербайджан не остался в стороне. Уже в декабре 2001 года азербайджанские представители в рамках сотрудничества с НАТО говорили о необходимости совместной оценки угроз и общих принципов противодействия терроризму. В 2003 году Баку официально заявил о готовности расширять участие в антитеррористической программе альянса.

Слова подкреплялись делом. Азербайджан одним из первых предоставил свою территорию и воздушное пространство для операций международной коалиции, обеспечил транзит и логистические возможности. Позднее наша страна стала важным узлом Северной распределительной сети, по которой в Афганистан шли тысячи контейнеров с невоенными грузами, а также многочисленные государственные и коммерческие рейсы. Азербайджанские военнослужащие выполняли миссии в Афганистане, участвовали в операциях в Ираке и Косово. В Вашингтоне Азербайджан называли ключевым партнёром США и НАТО «от Кабула до Косово». Это не был символический жест. Баку принимал на себя реальные риски и обязательства союзника.

При этом Азербайджан никогда не заявлял о стремлении стать полноценным членом НАТО. Баку предпочитал выстраивать гибкую систему двусторонних отношений с государствами альянса, участвуя в миротворческих программах и совместных учениях, но сохраняя стратегическую автономию. Такой подход позволял не втягиваться в конфликты, не отвечающие национальным интересам. Сегодня можно подвести итоги. Страна, которая не рассчитывала на коллективные гарантии статьи 5 Устава НАТО, самостоятельно решила вопрос восстановления своей территориальной целостности и суверенитета. Сначала в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, затем в ходе однодневной антитеррористической операции в сентябре 2023 года, которая завершилась разоружением незаконных формирований и установлением полного контроля над всей территорией Азербайджана.

Эти две кампании убедительно показали уровень боеспособности азербайджанской армии. Опыт современной войны с широким применением высокоточных систем, беспилотников, разведки, инженерных и тыловых решений, подкреплённый подготовкой и дисциплиной, доказал, что азербайджанская армия не только не уступает, а то и превосходит возможности многих армий европейских стран — членов НАТО, которые давно не воевали.

В этой связи стоит добавить, что мощь армии опирается на собственный военно-промышленный комплекс. Азербайджан производит и экспортирует оборонную продукцию во многие страны мира. Оборонная выставка ADEX-2026, прошедшая в Баку в конце сентября, наглядно продемонстрировала масштаб интереса. В ADEX и Securex Caspian участвовали свыше 270 компаний из 29 стран, зарегистрировано 45 иностранных делегаций из 33 государств, а национальные павильоны были представлены у четырнадцати стран, включая США, Турцию, Великобританию, Италию, Румынию, Китай, Израиль, Пакистан и другие.

Особо стоит отметить расширение присутствия западных компаний. Впервые на выставке были представлены сразу несколько американских производителей, среди которых Northrop Grumman, Lockheed Martin и SIG SAUER. Дебютировали немецкие Rheinmetall и Rohde & Schwarz, британская BAE Systems и другие. Великобритания направила в Баку министра Вернона Коакера и представителей 18 британских компаний. Такая география участников красноречиво говорит о том, что Баку воспринимается как серьёзный партнёр в оборонной сфере.

Особое место в системе безопасности Азербайджана занимает Турция — страна с одной из сильнейших армий мира, второй по боеспособности в НАТО после американской. Военно-техническое и политическое взаимодействие Баку и Анкары достигло качественно нового уровня. Кульминацией стала Шушинская декларация 2021 года, закрепившая союзнические отношения двух государств. Эта связь не только укрепляет Азербайджан, но и делает его естественным мостом между альянсом и регионом, где Турция играет ключевую роль.

Параллельно Баку развивает военно-техническое сотрудничество с рядом европейских стран — членов НАТО. Это позволяет диверсифицировать источники технологий и вооружений и не зависеть от одного центра силы. Ярким примером стала недавняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом в Дублине, по итогам которой подписана Совместная декларация о стратегическом партнёрстве. Документ предусматривает развитие сотрудничества в обороне и безопасности, в том числе подготовку кадров, наращивание потенциала, изучение возможностей сотрудничества в оборонной промышленности и совместных инициатив.

Учитывая всё это, можно констатировать, что от повышения уровня отношений между Азербайджаном и НАТО выиграют обе стороны. Для Азербайджана это дополнительные возможности для модернизации армии, обмена опытом, повышения оперативной совместимости и укрепления международных позиций. Азербайджан продолжит развивать связи с Турцией, Великобританией, США и европейскими партнёрами, не отказываясь от автономии и не вступая в блоки.

Для НАТО выгода не менее очевидна. Азербайджан даёт альянсу надёжную точку опоры на Южном Кавказе, на стыке Европы, Каспия и Центральной Азии. Это ключевой поставщик энергоресурсов для Европы, транзитная территория Среднего коридора, страна с боевым опытом, который альянсу полезно изучать, и партнёр, доказавший верность обязательствам в Афганистане, Ираке и Косово. В условиях, когда безопасность континента вновь становится первоочередной задачей, такой партнёр особенно ценен.

Так что сегодняшнее заявление Хикмета Гаджиева стало логичным шагом на пути, который Азербайджан проходит последовательно уже четверть века. Наша страна не требует членства в НАТО, не просит защиты и не отказывается от собственных интересов, но готова брать на себя ответственность там, где её интересы совпадают с интересами партнёров. Именно такая модель, основанная на силе, суверенитете и взаимной выгоде, и открывает перспективу для нового уровня отношений между Баку и НАТО.