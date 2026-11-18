Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити провели первую за четыре года встречу, обсудив дальнейшие контакты и вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает японская газета Yomiuri Shimbun.

«Вечером 18 ноября премьер-министр Японии Такаити провела 30-минутный обмен мнениями с президентом России Путиным, что совпало с приветственным ужином в честь встречи лидеров стран АТЭС…. Оба лидера договорились продолжить общение на различных уровнях в будущем», – говорится в публикации.

По данным издания, это первый контакт Путина и Такаити с 2022 года. При этом отношения Москвы и Токио остаются напряженными из-за российско-украинской войны и недавнего задержания на Сахалине сотрудника японской газеты «Хоккайдо симбун», которого подозревают в шпионаже.

Кроме того, Путин и Такаити обсудили передачу российских активов табачной группы Japan Tobacco International (JTI) во временное управление АО «Промышленные активы».