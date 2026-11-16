На протяжении всей истории политическая власть обладала одним важнейшим преимуществом: возможностью удостоверять подлинность собственного слова. Указы, дипломатические послания, государственные печати, а позднее официальные СМИ служили не просто средствами передачи информации. Они позволяли отличить волю государства от её подделки. Цифровая эпоха поставила под сомнение этот фундаментальный принцип. Сегодня государственный лидер может обладать всей полнотой политической власти, но при этом не иметь абсолютного контроля над достоверностью сообщений, распространяемых от его имени.

Кибератака на аккаунты президента Азербайджана Ильхама Алиева представляет интерес прежде всего с этой точки зрения. Было бы ошибкой рассматривать произошедшее исключительно как попытку вмешательства в информационные ресурсы главы государства. Перед нами проявление более серьёзной проблемы: технологическая инфраструктура, через которую осуществляется политическая коммуникация, постепенно превращается в самостоятельный фактор международной безопасности.

Причём речь не об азербайджанской специфике. Согласно сообщениям New York Post, вмешательству подверглись около 20 старых публикаций президента США Дональда Трампа в социальной сети X. Аналогичные манипуляции затронули страницы McDonald’s и Burger King. В этих случаях злоумышленники использовали уязвимости сокращённых ссылок, получив возможность перенаправлять аудиторию на посторонние ресурсы.

Здесь обнаруживается обстоятельство, которое гораздо важнее самой хакерской атаки. Для манипулирования информацией, опубликованной политическим лидером, уже необязательно взламывать его аккаунт. Достаточно установить контроль над одним из промежуточных элементов цифровой инфраструктуры. Формально публикация остаётся на месте, её автор не меняется, а доверие аудитории сохраняется. Меняется лишь то, куда эта публикация ведёт человека.

Иными словами, злоумышленники научились использовать не только технологические уязвимости, но и сам механизм общественного доверия.

Это качественно иная угроза, чем традиционная дезинформация. Поддельное сообщение всегда можно попытаться опровергнуть, указав на сомнительный источник. Но когда манипуляция осуществляется через подлинный аккаунт президента или международной корпорации, граница между официальной информацией и её подменой становится значительно менее очевидной.

Подобные риски существуют давно. В 2020 году были скомпрометированы аккаунты Барака Обамы, Джо Байдена, Илона Маска, Билла Гейтса и ряда крупнейших компаний. Позднее атаки на корпоративные страницы использовались для продвижения мошеннических криптовалютных схем. Теперь же особое значение приобретает возможность вмешательства в цифровой след, оставленный политиками и организациями много лет назад.

В результате объектом атаки становится не только текущая коммуникация, но и публичная история самого источника.

Отсюда возникает более глубокий вопрос. Если политические заявления, дипломатические сигналы и обращения руководителей государств распространяются через инфраструктуру, находящуюся под управлением частных технологических компаний, то где фактически проходят границы информационного суверенитета?

Социальные сети давно перестали быть обычными площадками для обмена мнениями. Они выполняют функции, которые прежде принадлежали государственным информационным институтам. Однако в отличие от последних они действуют по собственным корпоративным правилам, используют сложные сети сторонних сервисов и остаются уязвимыми перед вмешательством извне.

В этом смысле даже крупнейшие державы оказываются в положении технологической зависимости. Президент США, премьер-министр Израиля и президент Азербайджана могут обладать совершенно разными политическими ресурсами, но сталкиваются с принципиально одинаковыми ограничениями цифровой среды.

Более того, искусственный интеллект и автоматизация способны превратить такие вмешательства из отдельных операций в массовую практику. Если прежде подмена информации требовала значительных ресурсов, то теперь технологии позволяют существенно удешевить поиск слабых мест, изготовление фальшивых материалов и их распространение.

Для Азербайджана произошедшее имеет значение не потому, что страна столкнулась с исключительной угрозой, а потому, что она оказалась перед вызовом, который не способны полностью устранить даже государства с наиболее развитыми технологическими возможностями.

И здесь главный вопрос уже не в том, можно ли защитить конкретный аккаунт. Защитить необходимо саму возможность общества безошибочно определять, где заканчивается подлинное слово государства и начинается чужое вмешательство.

В конечном счёте речь идёт о новой форме уязвимости политической власти: государство может контролировать собственные решения, но уже не всегда способно гарантировать подлинность их цифрового отражения. И это, пожалуй, одно из наиболее существенных противоречий современного информационного порядка.