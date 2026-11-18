США и Венесуэла договорились возобновить военное сотрудничество, которое будет включать совместные учения, обмен разведданными и расширение поставок оборонного оборудования. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет во время встречи с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес в Каракасе.
По словам главы Пентагона, что Вашингтон «нацелен на укрепление сотрудничества в сфере обороны» с Венесуэлой.
«Мы признательны за возможность подписать сегодня соглашение об укреплении партнерства в сфере обороны. Мы рассчитываем на наращивание взаимодействия. Я горжусь тем, что могу объявить о подписании этого исторического соглашения», – заявил Хегсет, поблагодарив Родригес.