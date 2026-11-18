Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу получил два года и один месяц тюрьмы по делу о нарушениях на партийном съезде, где избирали председателя Республиканской народной партии Турции (CHP). Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Такой же срок суд назначил еще восьми обвиняемым, признанным виновными в нарушении закона о выборах. Среди них – Рыза Акполат, Озгюр Челик, Нихат Ешилташ, Баки Айдёнер, Эркан Айдын, Мехмет Кылынчарслан, Метин Гюзелкая и Серхат Джан Эш.

Еще троих фигурантов дела суд оправдал. В их числе – мэр Измира Джемиль Тугай, Хусейин Яшар и Озген Нам.

Кроме того, суд постановил запретить Имамоглу заниматься политической деятельностью на основании статьи 53 Уголовного кодекса Турции. Однако это решение вступит в силу только после рассмотрения дела апелляционным и Верховным судами.

Дело касается предполагаемых нарушений на съезде CHP, который прошел 4-5 ноября 2023 года. Тогда за пост председателя партии боролись Кемаль Кылычдароглу и Озгюр Озель, одержавший победу. Имамоглу председательствовал на съезде.

По версии обвинения, некоторым делегатам предлагали деньги, телефоны и другие материальные блага за голоса в пользу Озеля. Кроме того, родственникам участников съезда обещали работу в муниципалитетах, а самим делегатам раздавали продуктовые карты.