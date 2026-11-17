Решение Азербайджана не присоединяться к трем документам, представленным на девятом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине, отражает подход Баку к международному сотрудничеству, который заключается в том, что участие в политическом диалоге не должно автоматически предполагать принятие дополнительных на себя обязательств. Но, как может многим показаться, это вовсе не означает отказа Азербайджана от взаимодействия с европейскими странами.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде разъяснил позицию страны относительно документов, принятых в рамках саммита. Напомним, что речь идет о Декларации об основных принципах европейской безопасности, Заявлении по миграции и Заявлении Европейской коалиции по борьбе с наркотиками. По словам представителя МИД, Азербайджан не присоединился к ним, поскольку они предусматривают дополнительные правовые и политические обязательства.

При этом в заявлении внешнеполитического ведомства содержится принципиально важное уточнение касательно самого формата Европейского политического сообщества, которое было создано как неформальная площадка для диалога, укрепления взаимного доверия и развития сотрудничества между государствами. Цель участия Азербайджана в этой структуре, как подчеркнул Гаджизаде, заключается в обмене мнениями по вопросам общего интереса, обсуждении подходов к совместным вызовам и расширении возможностей взаимодействия. Баку рассматривает ЕПС прежде всего как пространство для политических консультаций, а не в качестве механизма, предполагающего обязательное присоединение ко всем инициативам, выдвигаемым отдельными участниками.

Что касается содержания указанных трех документов, то каждое из затронутых направлений связано с вопросами, в которых государства традиционно стремятся сохранять значительную свободу принятия решений.

Декларация об основных принципах безопасности появилась на фоне продолжающейся дискуссии о будущем европейской архитектуры безопасности, войне в Украине и роли европейских государств в определении континентальной повестки. В проекте документа, инициированного Францией, среди прочего фигурировали принципы суверенного равенства государств, неприкосновенности границ, права самостоятельно выбирать союзы и необходимость учитывать позицию Украины при определении условий мира.

Надо сказать, что сами по себе эти принципы, конечно, не являются чуждыми внешнеполитическому курсу Азербайджана. Даже наоборот, уважение территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ относится к числу основополагающих положений позиции Баку. Однако присоединение к конкретной политической декларации – это другое. И для Азербайджана, который выстраивает отношения с различными центрами силы и придерживается самостоятельной линии в международных вопросах, такое разграничение имеет значение.

Второе направление — миграционная политика. Оно непосредственно затрагивает вопросы государственного суверенитета, пограничного контроля, регулирования въезда и пребывания иностранных граждан, а также распределения ответственности между государствами. Позиция Баку строится на том, что он готов обсуждать на международном уровне проблемы миграции, но не готов принимать дополнительные политические обязательства в этой сфере. Азербайджанская сторона стремится не только сотрудничать в борьбе с нелегальной миграцией, обмениваться информацией и координировать меры, но и сохранять собственные механизмы регулирования.

Третье направление — борьба с наркотиками. Никто не спорит, что транснациональная наркопреступность требует международного взаимодействия, поскольку нелегальный оборот наркотиков не ограничивается государственными границами. Но здесь также важно различать практическое сотрудничество правоохранительных структур и присоединение к политической инициативе, предложенной группой стран. Первое вполне может развиваться на двусторонней и многосторонней основе, не предполагая поддержки каждой совместной декларации.

Вот и получается, что во всех трех случаях речь идет о сферах, где международное взаимодействие необходимо, но конкретные форматы и степень участия государство определяет самостоятельно.

К слову, важен и сам институциональный характер Европейского политического сообщества. ЕПС никак не является наднациональной организацией, поэтому его решения не становятся обязательными для участников. Азербайджан заинтересован в обсуждении европейской безопасности, миграции и борьбы с наркотрафиком, но при этом не считает необходимым присоединяться к каждой инициативе, сформированной на полях встречи. Именно эту логику можно увидеть в разъяснении МИД Азербайджана.

Отметим, что решение не присоединяться к трем документам не помешало Азербайджану использовать саммит для развития двусторонних отношений. В частности, на полях встречи президент Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бёрнхэм обменялись декларацией о стратегическом партнерстве. Документ охватывает такие направления, как энергетика, возобновляемые источники энергии, высокие технологии и искусственный интеллект. Этот пример демонстрирует, что Баку не закрывает двери для углубления отношений с европейскими партнерами, а предпочитает конкретные форматы сотрудничества, отвечающие взаимным интересам.

Поэтому решение в Дублине следует рассматривать не как дипломатический жест против Европы, а как проявление подхода, при котором участие в международных форматах не должно ограничивать самостоятельность государства в принятии решений. Для Азербайджана всегда важно сохранять возможность выстраивать отношения с разными партнерами, участвовать в обсуждении региональных и глобальных проблем и одновременно оценивать каждую политическую инициативу с точки зрения ее содержания и возможных последствий. Ведь международное сотрудничество может быть эффективным и без формального присоединения ко всем декларациям. Более того, его устойчивость во многом зависит от того, насколько учитываются национальные интересы и реальные возможности каждой из сторон.

Данный подход позволяет Азербайджану оставаться участником европейского политического диалога, не отказываясь от права самостоятельно определять содержание и пределы своих международных обязательств.