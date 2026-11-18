Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты военной и энергетической помощи Киеву, которые планируется обсудить на встрече «Коалиции желающих» в Берлине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, украинская сторона также рассчитывает провести двусторонние встречи с партнерами и переговорить с представителями президента США. С европейскими лидерами Киев намерен обсудить дальнейшие шаги в переговорах с Россией.

«Украина четко заявляет о своем стремлении к миру, мы всегда работаем конструктивно. Американские представители говорили о том, что в Берлине на наших встречах предоставят необходимую информацию о переговорах президента Америки, которые сейчас проходят, в том числе в Китае. И мы будем получать информацию из Китая и от других стран, от других лидеров – наших партнеров», – написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина и европейские страны придерживаются общей позиции по вопросу участия в переговорах.