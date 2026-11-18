Член британской королевской семьи, принц Гарри заявил, что готов вернуться на военную службу, если этого потребует ситуация, и призвал Европу осознать исходящую от России угрозу.

«Если меня попросят снова вступить в армию, и такая необходимость возникнет, я на 100% буду готов служить своей стране вместе с товарищами-ветеранами и военнослужащими», – заявил герцог Сассекский в интервью подкасту The Telegraph Ukraine: The Latest во время визита во Львов.

По его словам, Великобритания уже около десяти лет находится в состоянии конфликта с Россией, хотя на ее территории «не летают дроны, пули и ракеты».

Гарри также косвенно раскритиковал подход администрации президента США Дональда Трампа к российско-украинской войне.

«Я думаю, что существует большая разница между отношением американского общества к поддержке Украины – оно, на мой взгляд, чрезвычайно позитивное и таким было всегда – и позицией определенной группы людей или, в данном случае, администрации, которая, возможно, смотрит на это иначе», – сказал он.

Герцог считает, что Украина побеждает в войне. При этом он призвал европейцев «быть готовыми», подчеркнув, что те, кто уже проходил военную службу, также должны быть готовы вновь встать в строй.

Принц десять лет служил в британской армии. Он дважды побывал в Афганистане, где был пилотом ударного вертолета Apache. В 2015 году Гарри завершил военную карьеру.