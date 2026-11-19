Пользователи PlayStation по всему миру столкнулись со сбоями в работе PlayStation Network (PSN) накануне выхода долгожданной GTA VI – геймеры не могут войти в свои аккаунты, пользоваться магазином PlayStation Store и подключаться к онлайн-сервисам Sony, сообщает AltChar.

По данным Downdetector, 18 ноября число жалоб на работу PlayStation Network резко выросло. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией, подключением к игровым сервисам и скачиванием игр.

Неполадки возникли накануне глобального релиза Grand Theft Auto VI, запланированного на 19 ноября 2026 года. Предположительно, причиной могла стать повышенная нагрузка на серверы Sony из-за большого числа игроков, готовящихся к запуску игры. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Тем временем жители Новой Зеландии уже получили доступ к GTA VI и начали играть. Из-за разницы во времени игра стала доступна там в полночь 19 ноября, когда в других странах еще было 18 ноября.

GTA VI станет новой номерной частью серии впервые за 13 лет – предыдущая, GTA V, вышла в 2013 году. Дата выхода версии игры для ПК пока официально не объявлена.