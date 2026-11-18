Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и старший советник спецпосланника США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоун обсудили перспективы проекта TRIPP и его роль в обеспечении транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях и региональной повестке, а также рассмотрели конкретные проекты, которые могут быть реализованы в рамках Хартии стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию региональных связей, Среднему коридору и расширению транспортно-логистических возможностей.

В этом контексте они подчеркнули значение TRIPP для укрепления экономических и транспортных связей в регионе, а также обеспечения беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Кроме того, Байрамов и Лайтстоун обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.