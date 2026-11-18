Парламент Эстонии одобрил в первом чтении законопроект, призывающий правительство закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте Рийгикогу.

Инициативу внесла консервативная партия «Отечество» (Isamaa). За нее проголосовали 37 депутатов, двое выступили против, еще 36 не приняли участия в голосовании.

Законопроект поступил в парламент 14 сентября. Как отмечает эстонская телерадиокомпания ERR, Isamaa уже дважды выдвигала аналогичные инициативы – весной и осенью 2025 года, однако обе тогда отклонили.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о намерении закрыть все пограничные переходы с Россией с 1 декабря.