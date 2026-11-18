Требование Еревана вернуть арестованных в Баку армянских сепаратистов отдалит подписание мирного договора, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Да, согласен, наличие в Баку удерживаемых лиц не приближает нас к миру. Но с другой стороны, если мы поставим вопрос так, что пока не вернут их, мы не подпишем договор, то мы тем самым приблизим мир или наоборот отдалим? Если мы сейчас подпишем договор и постепенно будем сотрудничать по отдельным вопросам, то рано или поздно создастся ситуация, которая позволит решить остальные проблемы», – сказал Мирзоян в ходе правительственного часа в парламенте.