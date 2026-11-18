Американское командование предупредило, что суда, принимающие грузы с других кораблей, загруженных в иранских портах, могут быть признаны нарушителями блокады и подвергнуться силовым мерам. Об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM).

«Любое судно, получающее груз путем перегрузки с судна, находящегося под блокадой и перевозящего груз, загруженный в иранском порту или на побережье, может считаться уклоняющимся от блокады, даже если оно не зашло в иранские порты или на иранское побережье», – говорится в сообщении командования.

В CENTCOM уточнили, что такие суда могут остановить, взять на абордаж, перенаправить, захватить или отправить в иранский порт, из которого был вывезен груз.