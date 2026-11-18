Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил оппозиционному депутату Марианне Каграманян тюрьмой, если подтвердится ее причастность к коррупционной цепочке.

«Если вы являетесь частью этой коррупционной цепочки, да, я вам угрожаю вполне конкретно. Нет, не угрожаю – очень скоро вы окажетесь в тюрьме, если являетесь частью коррупционной цепочки. Если не являетесь, то вы гражданка Республики Армения, кто может вам угрожать? Никто не может вам угрожать», – заявил Пашинян в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата.

Перепалка произошла во время правительственного часа.

Пашинян заявил, что действующая Конституция была принята в условиях фальсификации выборов и коррупции в государственных структурах.

«Вы представляете Армению как форпост и тупик конфликта, мы вывели Республику Армения из этого тупика и продолжим идти по этому пути. Почему вы защищаете эту Конституцию? Потому что эта конституция – олигархия, эта конституция – конституция марионеточной, коррумпированной судебной и государственной системы. Эта конституция – конституция, игнорирующая власть народа, эта конституция – конституция фальсификаций выборов и фальсификаторов выборов», – сказал премьер.

Он также напомнил, что власти взяли курс на принятие новой конституции восемь лет назад и теперь последовательно реализуют эту повестку. По словам Пашиняна, она должна помочь обеспечить Армении необратимый мир.

При этом премьер обвинил оппонентов в стремлении сорвать мирный процесс ради возможности продолжать коррупционные схемы, в том числе связанные с армией.