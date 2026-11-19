Кандидат президента США Дональда Трампа на пост федерального судьи Джеймс П. Салливан не смог объяснить содержание 22-й поправки к Конституции США и отказался прямо ответить, запрещает ли она Трампу претендовать на третий президентский срок. Об этом сообщает The New York Times.

Во время слушаний в юридическом комитете Сената США сенатор-демократ Крис Кунс попросил Салливана рассказать, что предусматривает эта поправка. Судья не смог ответить на вопрос, после чего Кунс сам разъяснил, что она запрещает избирать одного человека президентом более двух раз.

Однако и после этого Салливан не стал прямо говорить о том, что Трамп не может баллотироваться на третий срок в 2028 году. Он уклонился от однозначного ответа, несмотря на повторные вопросы сенатора.

Салливан претендует на должность федерального окружного судьи Западного округа Техаса. Ранее он входил в состав Верховного суда Техаса, куда его назначил губернатор Грег Эбботт в январе 2025 года. В ноябре Салливан проиграл выборы на сохранение своего места в суде демократу Чари Келли.