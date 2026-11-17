После энергичного толкания локтями – кому из европейских лидеров представлять ЕС на переговорах о будущем Украины, – «единая семья цивилизованных наций» не сумела договориться об одном-двух переговорщиках и сошлась на коллективном участии в бодании с Москвой и Вашингтоном, дабы представитель одного лагеря в союзе не «предал» интересы другого/других. Потому как речь-то на переговорах пойдёт не о собственно безопасности и благополучии украинского государства и народа, а об изменении всей европейской архитектуры безопасности.

На «соцсоревнование» за получение места/мест за столом переговоров по Украине (ЕС, наконец, добился права участия в них), именуемое саммитом Европейского политического сообщества, в Дублин съехалось около полусотни европейских лидеров. Саммит, прелюдия к которому больше походила на яростные склоки в коммунальной кухне, нежели на дипломатические консультации «корректных европейцев» (к этому мы ещё вернёмся), постановил, что интересы континента будет отстаивать целая делегация. Это – представители Великобритании, Франции, Германии, Польши и Италии, а также руководящих органов (надзирателей) ЕС: Европейского совета и Еврокомиссии.

Джаред Кушнер – зять президента США Дональда Трампа и один из его специальных посланников по украинскому урегулированию, язвительно заметил: «Если бы Европа определилась с человеком, который будет говорить от её имени, это было бы большим достижением, чем убедить русских включить их в переговорный процесс».

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен огрызнулась – «мы сами будем решать, кто будет нас представлять», что и было сделано. Но при этом колхозный принцип представительства Европы подтвердил: она разобщена, государства, в неё входящие, не доверяют друг другу, что подрывает репутацию «цветущего сада» и её влияние на континенте.

Сентенция о цветущем саде – не наше изобретение, а цитата по теперь уже бывшему верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, занимавшему эту должность до ноября 2024 года. А весь остальной мир был назван им «джунглями». И за два года философия высоких боссов ЕС не эволюционировала.

Трудно ожидать её перерождения и на коллективных переговорах – пусть и технических, априори обречённых на неуспех, поскольку позицию России для прекращения военных действий против Украины европейская делегация не примет. А она, судя по документу, фигурировавшему на недавних переговорах в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины, такова: для прекращения войны Москва потребовала от НАТО отказа от помощи Киеву; возвращения блока к границам 1997 года (отсутствие военного присутствия альянса не только в Украине, но в государствах Балтии и в Польше). Это – далеко не полный минимум требований к Западу, но один из фрагментов сложного паззла задуманной Москвой (и вряд ли только ею) архитектуры безопасности в Европе.

Между тем тот её формат, в котором она пребывает, европейских начальников вполне устраивает — вот только бы ещё больше поприжать Россию, а с нею и США с Китаем. Поэтому никакого одобрямса инициативам российским или созвучных с ними американским, ожидать не приходится. Европа упрётся, Россия – тоже. Первая не сумеет добиться от второй того, к чему стремится – остановки военных действий в Украине в конфигурации дня сегодняшнего. А других — гибких и компромиссных решений — у неё нет.

Характерно, в этой связи, требование президента Франции Эммануэля Макрона, прозвучавшее сразу после колхозной договорённости по участию Европы в переговорах, — принять Украину в НАТО, что полностью отвергается Россией, настаивающей на внеблоковом статусе Киева. Собственно, Макроном вообще не учтён тот факт, что ряд европейских государств и США выступили против вступления Украины в альянс, хоть и поддерживают её вооружением и разведданными.

Таким образом, участие европейцев в ещё не назначенных переговорах либо закончится ничем, либо новой, откровенной и более энергичной попыткой Европы блокировать переговорный процесс.

Возникает вопрос: для чего тогда Европа рвалась за стол переговоров и наломала столько дров в своём же «цветущем саду»? Тут впору вспомнить, что впереди всех европейских паровозов к переговорному столу пытался добежать Эммануэль Макрон. О своих амбициях громко и не раз заявляла также глава европейской дипломатии Кая Каллас («Кто, если не я?»), хотя Москва категорически не соглашалась на её кандидатуру. Дело дошло до того, что она оскорбила своих же европейцев, заявив, что «русские меня не хотят, но … мы не можем просто отправить кого попало». А попытки иных европейских политиков выйти на связь с Путиным были подвергнуты остракизму другими «членами семьи». Словом, в самом ЕС место имели истерики амбиций, и продолжение следует.

Ну, а стремление к переговорам уже упомянутой «избранной» компании может означать, во-первых, удержание на плаву тонущей репутации ЕС в мире, боязнь сговора Москвы и Вашингтона за спинами тех или иных стран ЕС и Великобритании, стремление хоть как-то заявить о себе, поднять «глас Европы» в большей степени для блезира и срыва урегулирования, в котором прослеживается аналогия с Ялтинской конференцией, то есть – новой архитектурой безопасности в Европе, в которой она прежде чувствовала себя весьма комфортно.

И о какой единой позиции Европы на переговорах можно говорить в условиях её разрозненности (касается это и НАТО) не только на почве Украины. Борьба за авторитарность внутри ЕС ведётся между командами председателя Европейского совета Антониу Коштой, франко-немецким тандемом, дышащим на ладан, и остальными, а также Каи Каллас. Дополнительным и весьма опасным для брюссельского центра является и то, что четыре страны ЕС отказались вносить свой финансовый вклад в выделение Украине нового кредита. Канцлер Германии Фридрих Мерц даже пошёл на шантаж – угрожает блокированием принятия семилетнего бюджета Евросоюза.

Однако Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария стоят на своём – никаких миллиардов Украине; им самим нужны деньги, и пополнять бюджет Украины очередными десятками миллиардов (плюс к уже утверждённому кредиту ЕС на 2026-2027 годы на 90 миллиардов евро) они точно не расположены. И вопрос выделения Украине астрономических сумм не должен быть увязан с принятием следующего бюджета ЕС, считают «бунтари».

А что же НАТО? Associated Press пишет, что альянс (а в него входят, за малым исключением, почти все члены ЕС) сокращает число встреч на фоне внутренних разногласий по вопросам финансирования обороны, конфликта в Украине и в Иране. В интервью агентству генсек НАТО Марк Рютте заявил, что запланированный на 2027 год саммит в Албании не состоится, в то время как на протяжении почти 15 лет встречи проводились ежегодно. «Мы гибко подходим к проведению саммитов НАТО. Мы проводим саммиты, когда они нам нужны», — указал Рютте.

По данным агентства, сокращение также затронет встречи министров обороны и иностранных дел — на будущий год их саммит не запланирован. Конечно, легче всего отговориться от встреч их высокой стоимостью – дескать, надо экономить. Но информация о раздрае на почве Украины имеет место, равно как (архиважно!) и то, что министр обороны и госсекретарь США после вступления в должность либо пропускали заседания НАТО, либо покидали их до завершения. Вот так выглядит «гибкость» по-Рютте.

Словом, переговорный фон по Украине и новой архитектуре безопасности в Европе крайне невыгоден для последней – разрозненной, склочной, занятой войной амбиций с полным разрывом интересов элит с интересами населения. В таких условиях «одолеть Путина» и Россию, фрагментарно имеющей общие интересы с трамповской Америкой, видится провальной затеей. И вряд ли Европа этого не понимает – «просто» она в большинстве своём пытается продлить украинский кошмар в интересах брюссельских элит и их хозяев. Таким образом, скорее всего Европе, в итоге, придётся смириться с результатами междусобойчика Путина и Трампа. А это – новый виток фактического долгосрочного противоборства.

Впрочем, завуалированно в этом дуэте может прозвучать и тихий голос Китая, не признающего «визга визгов» в дипломатии: 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шеньчжэне состоится встреча Путина и Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. И хотя Трамп заявил, что трёхсторонняя встреча нужна, прежде всего, для обсуждения вопросов ядерного разоружения, а помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Москва надеется на положительное влияние встречи на всю международную обстановку, Мерц озвучил свои и «многих лидеров ЕС» опасения – не превратятся ли переговоры Трампа и Путина в Китае во «второй Анкоридж».

А глава МИД Польши Радослав Сикорский предостерёг от повторения Ялтинской конференции 1945 года. Может, не совсем зря?