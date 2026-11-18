Президент Финляндии Александр Стубб считает, что война в Украине не закончится до конца года, поэтому стране предстоит готовиться к суровой зиме с новыми угрозами для энергетики и необходимостью укреплять противовоздушную оборону. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Настроен ли я оптимистично относительно того, что эта война закончится до конца года? Не думаю. А это значит, что нам придется готовиться к суровой зиме на Украине. Прежде всего речь идет о противовоздушной обороне, энергетических объектах и финансировании», – сказал Стубб.

Финский президент подчеркнул, что для достижения мира необходимо продолжать переговоры и поддерживать соответствующую повестку.

«Если не говорить о мире, если нет переговорного процесса и мирной повестки, то мира никогда не достичь. Думаю, над этим нужно работать день и ночь», – отметил он.

Стубб также сообщил, что на следующий день намерен принять участие в Берлине во встрече «коалиции желающих» с президентом Украины Владимиром Зеленским.