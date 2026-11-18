Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал Азербайджан стратегическим партнером ФРГ в сфере энергетической безопасности и высоко оценил шаги Баку и Еревана на пути к миру. Об этом он написал в соцсети X по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
«Азербайджан – стратегический партнер в обеспечении нашей энергетической безопасности. Я похвалил главу МИД Джейхуна Байрамова за многообещающие шаги на пути к миру между Арменией и Азербайджаном», – написал Вадефуль.
Он также подчеркнул важность использования возможностей для развития транспортной связанности, торговли и образования в рамках общей стратегической повестки двух стран.
It’s key to leverage opportunities of connectivity, trade & education in the Southern Caucusus in our joint strategic agenda 🇩🇪🤝🇦🇿. #Azerbaijan is a strategic partner for our energy security. I commended FM @bayramov_jeyhun for the promising steps towards peace between 🇦🇲 & 🇦🇿. https://t.co/pLbjMGXiT8
— Johann Wadephul (@AussenMinDE) November 18, 2026