Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует обратиться за как минимум временным снятием санкций США, сообщил журналистский уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.

«Я как раз сегодня своим коллегам сказал, пора подавать запрос на выдачу лицензии, как минимум временного снятия санкций с РСПП с американской стороны. Если это будет сделано это хороший знак будет, что дизельная сделка не останется единственным позитивом в наших отношениях в ближайшее время», — сказал он.