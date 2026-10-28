Гарантированный государством долг Азербайджана составил 7 млрд 886 млн манатов (5,7% ВВП) на 1 октября текущего года, что на 24% меньше по сравнению с началом года.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Согласно информации, причиной значительного сокращения стало погашение ЗАО «Южный газовый коридор» облигаций в иностранной валюте на сумму $2 млрд, привлеченных под государственную гарантию.

На долю внешних кредитов пришлось 4 млрд 857,88 млн манатов ($2 млрд 857,58 млн), или 61,6% гарантированного долга, а на долю внутренних кредитов — 3 млрд 28,2 млн манатов, или 38,4%.

На отчетную дату 52,2% портфеля долга составлял долг с фиксированной процентной ставкой, 47,8% — с плавающей процентной ставкой.

Валютная структура портфеля гарантированного государством долга выглядела следующим образом: доллар США — 57,9%, евро — 19,4%, манат — 16,2%, японская иена — 4,6%, прочие валюты — 2%.