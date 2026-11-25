В преддверие внеочередного саммита намеченного на 26–27 ноября в Европе разгорелся нешуточный спор о том каким должен быть семилетний бюджет объединения. Именно от него зависит, сколько денег в следующие семь лет получат менее обеспеченные регионы и фермеры и сколько ЕС сможет направить на оборону и развитие промышленности. Лидеры европейских стран рассчитывают к декабрьскому саммиту выйти на согласованное решение поэтому ожесточенно спорят и о размере бюджета, и о том, какие расходы в нём сохранить. Одним из главных камней преткновения стало финансирование Украины.

Чтобы сблизить позиции перед встречей в Брюсселе, председатель Европейского совета Антониу Кошта 21 ноября представил новую редакцию проекта. Он сократил общий объём расходов на 40 млрд евро по сравнению с октябрьским вариантом ирландского председательства, но сохранил резерв для Украины в размере до 88,9 млрд евро. Но даже этот компромисс не устроил ни Германию, которая вносит в бюджет ЕС больше, чем любая другая страна союза (в пересчёте на чистый вклад), ни страны Центральной Европы, получающие из общего бюджета больше, чем сами в него перечисляют. При этом Берлин считает, что расходы всё ещё слишком велики, а в Центральной Европе хотят знать, какие программы урежут, если общий бюджет станет меньше.

На встрече лидеров Вышеградской четверки в Братиславе 23 ноября премьер Словакии Роберт Фицо прямо заявил, что проект в нынешнем виде неприемлем для всех четырёх стран Вышеградской группы — Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. По его словам, такую же позицию заняла Австрия. Вышеградская четвёрка намерена совместно защищать финансирование менее обеспеченных регионов и субсидии фермерам. При этом Чехия и Венгрия пошли дальше. Чешский премьер Андрей Бабиш назвал проект «абсолютно неприемлемым», поскольку, по его оценке, слишком мало средств распределяется напрямую между странами ЕС, и предложил вынести украинские расходы за рамки семилетнего бюджета. Венгерский же премьер Петер Мадяр поддержал его и заявил, что Будапешт не согласится превращать финансирование Украины в обязательство по общему бюджету.

Что касается Польши, то ее премьер Дональд Туск заявил, что Варшава не поддержит бюджет, если тот приведёт к подорожанию энергии, повлечёт серьёзные социальные издержки или ослабит оборону восточного фланга НАТО. Дело в том, что если Брюссель сократит софинансирование энергосетей и региональных программ, Варшаве придётся искать деньги в собственной казне или откладывать проекты. То же касается дорог и железнодорожных коридоров, от которых зависит скорость переброски войск и техники к восточным границам союза.

Встреча в Братиславе показала, что при всех разногласиях по поводу финансирования Украины страны Вышеградской группы сходятся в одном — новый бюджет ЕС должен сохранить поддержку менее обеспеченных регионов и фермеров.

Это связанно в том числе с тем, какую роль общий бюджет играет для Центральной Европы. Страны Центральной Европы держатся за фонды развития, потому что это одна из главных выгод, которые им дало вступление в ЕС. На эти деньги строят дороги и обновляют инфраструктуру там, где у регионов на это не хватает собственных средств. Если Брюссель урежет финансирование, правительствам придётся либо доплачивать из своей казны, либо объяснять избирателям, почему обещанные проекты откладываются.

Между тем затянувшаяся война усиливает давление на европейский энергетический рынок. Подорожание газа и электричества увеличивает счета за отопление и коммунальные услуги, а предприятия перекладывают часть выросших затрат на покупателей. На этом недовольстве набирают поддержку суверенисты и праворадикальные партии, которые обещают в первую очередь защищать кошелёк собственного избирателя и жёстче торговаться с Брюсселем. Чем сильнее их позиции внутри стран ЕС, тем труднее согласовать общие расходы. Поэтому спор о финансировании Украины всё отчётливее обнажает раскол внутри союза. Одни правительства готовы закрепить поддержку Киева на семь лет вперёд, а другие требуют сначала гарантировать деньги для собственных регионов и фермеров.

Да и растущие с каждым разом потребности Украины не укладываются в график европейских бюджетных переговоров. Пока война продолжается, расходы Украины на оборону растут. Только на 2027 год Киев рассчитывает получить от внешних партнёров 115 млрд евро, тогда как Антониу Кошта предлагает зарезервировать в бюджете ЕС до 88,9 млрд евро на весь период с 2028 по 2034 год. Если война затянется, один этот резерв могут исчерпать задолго до конца семилетнего срока. Даже если Прага и Будапешт добьются исключения помощи Киеву из общего бюджета, европейским правительствам всё равно придётся решать, сколько денег выделить и кто за это заплатит.

По сути, Прага и Будапешт добиваются того, чтобы объём помощи Украине можно было пересматривать по мере необходимости. Если у стран ЕС вырастут собственные расходы, при очередном согласовании помощи Киеву они смогут настаивать на меньшей сумме. Именно эту свободу действий Чехия и Венгрия хотят сохранить, предлагая вынести украинские расходы за рамки семилетнего бюджета.

Затянувшаяся война в Украине и экономические трудности самой Европы меняют характер спора внутри ЕС. Пока лидеры союза говорят о единстве и общей ответственности за поддержку Киева, правительства отдельных стран всё чаще апеллируют к национальному суверенитету и настаивают на праве самим решать, какие обязательства брать на себя. Чем сильнее рост цен бьёт по избирателям и чем труднее правительствам находить деньги на собственные программы, тем меньше у них пространства для уступок Брюсселю.

Поэтому спор о семилетнем бюджете обозначил политический водораздел, который сохранится и после его утверждения. Он проходит по вопросу о том, где заканчиваются общие обязательства и начинается право каждой страны определять собственные приоритеты. Сможет ли ЕС сохранить способность действовать сообща, если его участники всё чаще проводят эту границу по-разному? От ответа зависит, сможет ли Европа договориться и о поддержке Украины, и о том, какую роль она намерена сыграть в прекращении войны.