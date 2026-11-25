Хоть правительство Франция бодро рапортует о снижении протестной митинговой активности в стране, относительное затишье сулит лишь скорую бурю, причём, не только Пятой республике, но и значительной части Европы, вышедшей на улицы с социально-экономическими требованиями, в том числе, в контексте финансирования войны в Украине. А теперь — и с антимилитаристическими, к которым присоединились профсоюзы. Можно считать, что экзистенциальный кризис уже накрыл Европу, причём, на крайне неблагоприятном для неё фоне – ожидаемых переговоров с Россией и США по украинскому урегулированию, распрей на почве принятия бюджета ЕС и не раскрытых реальных итогов недавнего саммита Трампа, Путина и Си с гаданием, положено ли ими начало «второй Ялте», более «изощрённой», чем «Ялта 1945», и что тогда ожидает Европу.

Париж успокаивает себя тем, что антиправительственные выступления во множестве городов Франции, включая столицу, сопровождающиеся массовыми беспорядками с тяжелейшими эпизодами столкновений с полицией, которой позволили применять оружие, «угасают». По данным МВД Пятой республики, если неделю назад на улицы вышли 106 тыс. человек, то в минувшую субботу их было чуть более 82 тыс., хотя сами организаторы акций насчитали более 150 тыс. человек против 200 тыс. неделей ранее и почти 1 млн шесть недель назад.

Поскольку требования митингующих, обвиняющих власти в беспрецедентно низком уровне образования в стране, резком падении европейского стандарта жизни, коррупции, существенном сокращении финансирования социальных программ и программ здравоохранения не возымели никакого результата, относительный спад протестной активности можно объяснить затишьем перед бурей, которая разразится с большей силой в преддверии президентских выборов во Франции весной 2027 года. Фактически предвыборная кампания уже началась, и чем ближе к выборам, тем больше требования митингующих будут «обрастать политикой», причём, ненавистного Брюсселем ультраправого толка.

Затяжной митинговый «французский поцелуй» властям не стал в Европе эксклюзивным: его «зараза» распространилась на Италию, Испанию Бельгию, Португалию, Великобританию, Грецию и другие страны с разной протестной активностью, однако практически с идентичными требованиями с некоторым элементом «местечковости». Объединяет их главное – острое недовольство людей уровнем образования, социально-экономическими условиями, миграционной политикой властей и увеличением военных расходов на Украину в ущерб качеству жизни в европейских государствах.

И если в начале осени, когда особо яростные массовые беспорядки охватили всю Францию, профсоюзы принимали в них фрагментарное участие, то на излёте предзимнего демисезона они стали активными акторами/координаторами акций протеста. В минувшие выходные профсоюзы громко заявили о себе, призвав население к участию в согласованных акциях в семи европейских странах – Франции, Бельгии, Италии, Испании, Португалии, Греции и Великобритании.

Особо подчеркнём, что европейские профсоюзы – не только защитники прав и свобод трудящихся и организаторы забастовок, но и институты (в одних странах сильнее, в других – слабее) политической жизни, влияющие на повестку властей, программы политических партий, выборы и электорат. Они участвуют в предвыборных кампаниях, ведут агитацию в кругу своих членов и избирателей. Наиболее активными и влиятельными считаются профсоюзы Франции и Германии.

Не берёмся утверждать, что именно они изначально стали главными организаторами акций против милитаризации в Европе, растущих расходов на вооружение в дополнение к общему лейтмотиву протестной активности значительной части континента, — если не новой, но усиленной и устрашающей, для Брюсселя, компонентой. И, кстати, в бельгийской столице на акции у штаб-квартир НАТО и Евросоюза собрались именно представители профсоюзов и пацифистских движений из разных стран. Ну и – студенчество Австрии, Великобритании и Италии, наиболее энергично выступающее против курса на милитаризацию.

Все это не сулит Брюсселю ничем (с его точки зрения) хорошим, нарушает «принцип» евроинтеграции, а, говоря прямо – расширения диктата центра принятия решений в Евросоюзе с его психопатической жаждой повоевать вопреки стремлению электората жить в безопасности, достатке, в справедливой социально-экономической и правовой среде без постоянной зависимости от навязываемых брюссельской «кучкой» решений (вплоть до шантажа и наказаний «инакомыслящих» стран); сохранить суверенные позиции своих государств.

То, что происходит нынче в Европе, говорит о поглотившем её экзистенциальном кризисе – точке бифуркации, когда система стоит перед выбором новой траектории развития, с чем в Брюсселе не желают соглашаться, обостряя проблему отсутствием ответственности за социально-экономическое благополучие и безопасность европейцев, подвигая страны ЕС к категорическим требованиям большей самостоятельности в бюджетной, социально-экономической, внешней политике и протестам против принятия в ЕС новых стран. Союз фактически расколот – на центристов, правых, левых и «невнятных». И фрагментируется он не без элементов радикализма, замешанного на недоверии к властям и ожидании участия в чужих войнах. Поэтому новые протесты – с ещё большей силой – неизбежны.

Словом, Евросоюз трещит по швам, раздираемый склоками в собственном ареале: на фоне митинговой активности с её нарастающим географическим охватом, он, на виду у своих граждан, не может договориться о принятии нового семилетнего бюджета ЕС, которое «классический центр» — при диктате «центра» параллельного в лице Германии и Франции (как единственной в ЕС ядерной державы) — увязывает с достижением договорённости по бюджету с обязательным участием всех государств-членов в финансировании Украины, против чего вслед за Словакией, Чехией, Венгрией и Болгарией выступила Словения. Переговоры вполне могут затянуться и до будущего года, а там, глядишь – выборы парламентские и/или президентские, — во Франции, в Польше, Италии, Испании, Греции, Эстонии и т.д. А в Германии – пугающие канцлера Фридриха Мерца выборы в парламенты пяти федеральных земель.

Вот тогда-то политический баланс в Евросоюзе изменится ещё больше, поскольку победу на них с большой вероятностью одержат ультраправые и евроскептики, которые будут активно, если не агрессивно, требовать от центра принятия совершенно не созвучных ему решений.

Как показала новейшая история, достижение компромиссов – больная и всё более неразрешимая проблема для Евросоюза, готовящегося к коллективным переговорам с Москвой, Вашингтоном и Киевом под циничным лозунгом «урегулирования», однако с параллельной нескрываемой подготовкой к войне с Россией и заведомо провальным планом «прижатия» Вашингтона и Пекина.

В то время как Европа занята войной представительских и военных амбиций, попутно теряя дипломатическое влияние и вес уже в масштабах всего мира, Трамп, Путин и Си провели недавно в Китае саммит без скандалов («тёплая встреча друзей»), однако с неразрешимой, для Европы, интригой: уж не столковались ли они в формате (условно) «Ялта 2» по новой мировой архитектуре безопасности, в которой Европе отведены места в последних рядах галёрки.

Ведь свою недоговороспособность она в очередной раз подтвердила в Берлине на встрече «коалиции желающих» – по иронии, «случайно совпавшей» со встречей в Шеньчжэне президентов России, США и председателя КНР. Саммит «желающих» прошёл под председательством первых лиц Германии, Франции и Великобритании — Мерца, Макрона и Бернема. Он собрал (но объединил ли?) участников 44 делегаций, в том числе 26 глав государств и правительств. Присутствовали и представители США и НАТО: обсуждалось будущее Украины, а по факту — Европы. Это была, своего рода, попытка подготовки к переговорам с США, Россией и Украиной (если они состоятся). По сути же – шоу, призванное продемонстрировать количественное превосходство его участников над качественным превосходством «тройки» (параллельная встреча Трампа, Путина и Си в Китае).

Чем закончился саммит? Фактически – ничем: на видимом уровне место имела попытка Европы закрепить своё влияние на условия будущего соглашения по Украине, однако сходу стало ясным, что самостоятельной, от США, единицей в этом деле Европа быть не может. И роль её сводится к объекту геополитических переговоров, но не к субъекту.

Миллиарды Киеву на саммите пообещали, хотя вряд ли в объёме, требуемом президентом Зеленским, участвовавшим во встрече и настаивающим, помимо финансов, на присутствии европейских и американских военнослужащих и баз в Украине после прекращения огня. Ну и, конечно, как и «коалиция желающих» — на полноценном членстве Киева в НАТО и Евросоюзе.

Таким образом, саммит в Берлине закончился ничем, если не считать результатом говорильню, в которой – априори – ни одна из европейских инициатив/требований не находит в Москве и в немалой степени – в Вашингтоне, положительного отклика, но которые активно лоббируют главы Франции и Германии, рейтинг которых на их собственной родине «пробил дно».

Суммируя все вышесказанное, повышенная политическая и финансово-экономическая турбулентность в Европе стала почвой для развития экзистенционального кризиса в ней, дестабилизирующего, в том числе, международные отношения и социально-экономическую ситуацию, с которой, как считается, и началась цепная реакция массовых акций протеста в Европе. Добавим к этому разобщённость между её государствами во всех выражениях, включая милитаристический блок; пересмотр базовых ценностей «единой Европы» и попытки моделирования её нового развития.

Соответственно, некоторый спад митинговой активности не может считаться устоявшимся – её пик, скорее, ещё впереди, как и результативное переосмысление на практике деятельности главных европейских институтов власти – Еврокомиссии, Европарламента, Совета ЕС.

Как сказал один из европейских политиков, чьё мнение разделили и многие западные эксперты, Европа нынче – «на грани». А теперь уже бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пояснил: войны.