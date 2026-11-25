Хотя на американо-иранском направлении наступило относительное затишье, говорить о снижении напряженности пока рано. Более того, нынешняя пауза в любой момент может стать предвестником новой бури. Стороны продолжают обмениваться ударами, а последние события показывают, насколько хрупкой остается ситуация.

Так, 21 ноября Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по американским радиолокационным системам комплексов Patriot в Бахрейне. Бахрейн, в свою очередь, сообщил об атаке на промышленный объект, где возник пожар и пострадали два человека. В тот же день поступили сообщения о попадании неизвестных снарядов по двум танкерам в районе Омана.

И все же даже в столь сложной ситуации сохраняются надежды на дипломатическое решение, пусть позиции Вашингтона и Тегерана по ключевым вопросам остаются диаметрально противоположными. Ранее стороны уже не раз пытались перевести противостояние в русло переговоров. Важную посредническую роль в этом процессе играл Оман, к дипломатическим усилиям подключались Катар и Пакистан.

Мало того, в июне 2026 года США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший 60-дневный период для подготовки окончательной договоренности. Среди обсуждавшихся вопросов были иранская ядерная программа, американские санкции, морская блокада и безопасность судоходства в Ормузском проливе. Однако достичь окончательного соглашения так и не удалось, вследствие чего прежние договоренности утратили силу, а противостояние продолжилось.

И если раньше важную роль в посреднических усилиях играли Оман и другие государства региона, а переговоры проходили в том числе и в Швейцарии, то сегодня центр мирного притяжения может сместиться в сторону Турции.

Так, согласно последним сообщениям, Анкара готова принять переговоры США и Ирана, если обе стороны согласятся провести встречу на ее территории. Правда, официальных запросов на организацию переговоров пока не поступало. Но, как говорится, нет дыма без огня. Само заявление турецкой стороны показывает, что Анкара готова воспользоваться возможностью включиться в урегулирование одного из наиболее серьезных конфликтов современного Ближнего Востока.

Примечательно, что в случае проведения переговоров турецкая площадка может оказаться одинаково приемлемой и для Вашингтона, и для Тегерана. Несмотря на членство в НАТО, Турция в ходе нынешнего противостояния выступала против дальнейшей военной эскалации и достаточно жестко критиковала действия Израиля.

Пожалуй, именно израильский фактор сыграл одну из главных ролей в формировании позиции Анкары. Политика Тель-Авива в палестинском вопросе давно вызывает резкое неприятие турецкого руководства, а нынешний конфликт лишь усилил эти противоречия.

Конечно, это не означает, что Турция и Иран являются союзниками. Между ними сохраняются серьезные разногласия по вопросам регионального влияния, Сирии, Ирака и Южного Кавказа. Но в данном случае собственные отношения Анкары с обеими сторонами могут стать ее главным преимуществом. Турция способна предложить площадку, которая не будет заранее восприниматься одной из сторон как исключительно американская или иранская инициатива.

Для Анкары проведение таких переговоров, даже если они не принесут немедленного результата, может стать хорошим шансом усилить свое влияние не только на Ближнем Востоке, но и на Южном Кавказе. И здесь возникает еще один важный аспект — проект TRIPP.

Как известно, Тегеран крайне настороженно относится к этой инициативе. Иран опасается, что реализация проекта изменит сложившийся региональный баланс, усилит американское присутствие у его северных границ и ослабит собственные транзитные позиции. При этом Тегеран заявляет, что не возражает против развития транспортных связей при условии сохранения суверенитета и территориальной целостности Армении, а также отсутствия угроз безопасности Ирана.

Для Турции же реализация TRIPP открывает дополнительные возможности выхода к Центральной Азии, укрепления связей с Азербайджаном и расширения влияния в тюркском мире. Поэтому смягчение позиции Тегерана по этому вопросу отвечает стратегическим интересам Анкары. Разумеется, рассчитывать на то, что одно лишь посредничество заставит Иран пересмотреть свою позицию, было бы преждевременно. Но успешное проведение переговоров может создать дополнительные условия для обсуждения этой проблемы.

Таким образом, при благоприятном развитии событий Турция может одним выстрелом убить сразу трех зайцев: дать надежду на мирное урегулирование американо-иранского конфликта, укрепить собственные позиции на Ближнем Востоке и получить дополнительные возможности для продвижения своих интересов на Южном Кавказе. Причем последний аспект для Анкары не менее важен, чем ее ближневосточная повестка.

Есть и еще одно обстоятельство, которое может заставить Вашингтон поторопиться с поиском дипломатического решения. Как известно, после промежуточных выборов демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, а с 3 января 2027 года приступят к работе в новом составе. Для Дональда Трампа это означает дополнительные сложности в отношениях с Конгрессом.

При этом демократы намерены уделять особое внимание украинскому вопросу. Поддержка Киева, в том числе военная и финансовая помощь, остается одним из главных направлений их внешнеполитической повестки. Поэтому вполне вероятно, что после возвращения большинства в Конгресс именно Украина будет занимать значительно больше внимания демократов, чем иранское направление.

Естественно, это не означает, что они полностью оставят без внимания конфликт с Тегераном, однако украинская повестка, безусловно, будет одним из их главных приоритетов.

Для Трампа такая ситуация создает существенные неудобства. Ему придется учитывать не только позицию демократов по Украине, но и их отношение к военной кампании против Ирана. Продолжение противостояния потребует новых ресурсов и политических усилий, тогда как возможности администрации проводить свою внешнюю политику без оглядки на Конгресс станут более ограниченными.

Сам американский президент допускает возможность возобновления ударов по Ирану после Нового года, если договориться не удастся. Следовательно, время для поиска политического решения пока есть, но с учетом вышеотмеченных факторов затягивать процесс Вашингтону явно невыгодно. Новый виток военных действий может еще больше осложнить положение администрации Трампа и одновременно окончательно закрыть окно для дипломатии.

В этом смысле Анкара выглядит одним из наиболее оптимальных вариантов. У нее есть отношения с обеими сторонами, собственные интересы в регионе и возможность использовать переговорный процесс для укрепления своих позиций. Для Анкары это шанс не просто предоставить территорию для встречи двух противников, а продемонстрировать, что Турция способна влиять на решение крупнейших международных проблем.

Разумеется, пока рано говорить о том, что переговоры обязательно состоятся и тем более приведут к результату. Слишком много противоречий разделяет Вашингтон и Тегеран. Но если стороны действительно заинтересованы в том, чтобы избежать нового масштабного столкновения, предложение Анкары заслуживает самого серьезного внимания.